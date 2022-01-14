Burnley - Leicester City maçının öne çıkan rakamları

Leicester, son üç Premier Lig maçında yenilmeden Burnley'i geride bıraktı (1G B2 M0). Burnley, Ocak 2020'den bu yana iki kulüp arasındaki karşılaşmalarda ilk lig galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak. Leicester yenilmezlik serisi boyunca Burnley' 7 gol atarken 5 gol yedi.

Leicester City, bu sezon Cumartesi günü saat 18:00'te Premier Lig'de oynadığı beş maçın üçünü kazandı, Bu seride Manchester City'e 1-0 kaybederken Burnley ile 2-2 berabere kaldı.

Misafir takımda en dikkat çeken istatistik bu sezon Premier Lig'de sadece %39.6 topa sahip olma ve maç başına 323 pas ortalamasıyla oynuyor. İkisi de ligdeki tek bir sezonda en düşük ortalamaları.

Ev sahibi takımda ise en dikkat çeken isim orta saha oyuncusu James Maddison oldu. Premier Lig'de çıktığı son altı maçta yedi gole doğrudan katkı sağladı (4 gol, 3 asist).

Önemli eksiklerine rağmen Leicester, ligde zor günler geçiren Burnley karşısında 3 puana yakın taraf.