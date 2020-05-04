Uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na iniş yapan 122 Türk vatandaşı, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD ekiplerince dezenfekte edilen bavullarını almak için alana indi.

Buradan otobüslere sosyal mesafeye uygun şekilde alınan vatandaşlar, ekiplerce alınan güvenlik önlemleri altında İzmir Buca Hanzade Hatun Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Yörük Ali Efe Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Yurtlara ellerinde Türk bayraklarıyla giren vatandaşlar, tekrar ateşleri ölçülerek kayıtları yapıldıktan sonra kendileri için belirlenen odalara yerleştirildi.