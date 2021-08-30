Burhanettin Basatemür: Zorlu bir grupta yer alacağız

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alacağı yeni sezona sayılı günler kala oynadığı son hazırlık maçında Akhisarspor'u 3-0 yenen Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, ligi beklediklerini söyledi.

Hazırlık maçlarında skordan ziyade oynadıkları oyuna baktıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Özel maçları önemli sakatlık olmadan tamamladık. Zorlu bir grupta yer alacağız. Tüm maçlarımız savaş halinde geçecek. Ama biz zoru seven bir takımız, bundan şikayetçi değiliz. İnşallah yine Soma'yı mutlu edecek, taraftarımızı mutlu edecek sonuçlar almaya çalışacağız" dedi. (DHA)