Burhanettin Basatemür: Çok değerli bir galibiyet aldık

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanamayıp üst sıraları ıskalayan Somaspor, evinde zirve yarışındaki Hekimoğlu Trabzon'u 3-0 yenerek rahat nefes aldı. Rakibini ikinci devrede attığı gollerle yenmeyi başaran Ege ekibi, Play-Off hattına yaklaştı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, sezonun ilk yarısını en iyi şekilde tamamlamak istediklerini belirterek, "Takımımı kutluyorum. Çok değerli bir galibiyet aldık. Bu hafta İnegölspor deplasmanına çıkacağız. Bu maçı da kazanıp devreye moralli girmeyi planlıyoruz. İkinci yarıda çok daha iyi işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Soma, haftaya devrenin son maçında İnegölspor'a konuk olacak.