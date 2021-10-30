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Burgas isimli at 35 yıllık rekoru tarihe gömdü

Başkent Ankara’da bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet koşuları nefesleri keserken 2021 Gazi Şampiyonu Burgas, elde ettiği galibiyetle 35 yıllık rekora ortak oldu.

30 Ekim 2021, Cumartesi 19:37 Son Güncelleme:
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Burgas isimli at 35 yıllık rekoru tarihe gömdü

Kurtel Ekürisi’nin Long Runner isimli safkanının büyük favori olarak çıktığı koşuda düzlükteki ataklarıyla rakiplerine şans tanımayan Burgas 1986 yılında efsane Eliyeşil Ekürisi’nin Hafız isimli safkanından sonra henüz 3 yaşındayken Gazi, Ankara ve Cumhurbaşkanlığı koşularını kazanan ilk safkan oldu.

7 yıl üst üste Gazi Koşusu kazanarak Dünya rekoru kıran jokey Ahmet Çelik de başarılarına bir rekor daha eklemiş oldu.

Cumhuriyet Koşusu’nda ise kariyerindeki pek çok başarısına rağmen Grup-1 yarış galibiyeti bulunmayan 7 yaşındaki safkan Arap atı Yeltay starttan çıktığı gibi kazanarak hem kendisine hem de jokeyi Mehmet Kaya’ya bu koşuda gururu yaşatan isim oldu.

Cem Boşgelmez


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