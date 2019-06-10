Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-



BURDUR'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla Tenis Turnuvası düzenlendi.

Burdur Tenis İl Temsilciliği ile İl Jandarma Komutanlığı'nın organize ettiği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kortlarında düzenlenen turnuvaya Burdur'un yanı sıra Isparta, Antalya ve İstanbul'dan da sporcular katıldı.

Tenis İl Temsilcisi Hasan Korkmaz, "Jandarma Teşkilatı'mızın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz turnuvamız 5 gün sürecek. Turnuvamızda erkekler ve kadınlar +10, +12, +16 ve +35 olmak üzere dört kategoride yaklaşık 100 sporcumuz mücadele edecek. Katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvanın ilk maçlarının başlangıç vuruşunu İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mehmet Çelik yaptı. İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Maçlardan detay

- Hasan Korkmaz ile röportaj

- Jandarma Komutanı atış yaparken

- Jandarma Komutanı Başlama vuruşu yaparken

- Detay

(FOTOĞRAFLI)