Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- OKUL Sporları 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Genç Erkekler ve Genç Kızlar Masa Tenisi grup müsabakaları Burdur'da yapıldı.

Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya erkeklerde Afyonkarahisar Anafartalar Anadolu Lisesi, Ankara Özel Türk Yurdu Koleji, Antalya Gazi Anadolu Lisesi, Burdur Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi, Denizli Bağbaşı Anadolu Lisesi, Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi, İstanbul Özel Çatalca Çevre Bilim Anadolu Lisesi, İzmir Çimentaş Anadolu Lisesi, Karaman TOKİ Anadolu Lisesi, Konya Bosna Hersek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mersin İlker - Eren Çevik Anadolu Lisesi ile Muğla Gazi Anadolu lisesi; kızlarda ise Afyonkarahisar İhsaniye Anadolu Lisesi, Ankara TVF Spor Lisesi, Antalya Adem Tolunay Anadolu Lisesi, Burdur Gölhisar Fen Lisesi, Denizli Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi, Isparta TED Koleji Özel Lisesi, İstanbul Tuna Anadolu Lisesi, İzmir Çimentaş Anadolu Lisesi, Karaman Yunuskent Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Kayseri Şehit Tarık Koçoğlu Anadolu Lisesi, Konya Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mersin Silifke Ertan Cüceloğlu Anadolu Lisesi ve Muğla Özel Muğla Final Akademi Anadolu Lisesi takımları katıldı.

Turnuvada erkeklerde Ankara Özel Türk Yurdu Koleji birinci, İzmir Çimentaş Anadolu Lisesi ikinci ve Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi üçüncü oldu. Kızlarda ise Antalya Adem Tolunay Anadolu Lisesi birinci, Ankara TVF Spor Lisesi ikinci, İstanbul Tuna Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlar yeri ve zamanı daha sonra belli olacak yarı final maçlarında mücadele edecek.

Turnuvada erkeklerde Burdur'u temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi sporcuları ilk iki tur maçlarını kazanarak, üçüncü tur maçı yapmaya hak kazandı. Ancak sporcular 'Bundan sonraki turda rakiplerimiz güçlü, yeniliriz' diyerek maçlara çıkmadı ve diskalifiye oldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kız ve erkek maçlarından görüntü

(FOTOĞRAFLI)