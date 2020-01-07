Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Birinci Amatör Küme'de oynanan 11'inci hafta müsabakalarında fileler 20 kez havalandı.

Burdur Birinci Amatör Küme'de lider Burdur Belediyespor, Gazi Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Yeni Burdurspor'u 3-1 yenerek, puanını 26'ya çıkardı ve liderliğini devam ettirdi. Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan diğer müsabakalarda ise Yeşilova Belediyespor, Esnafspor'u 7-0, Tefenni Gücü, Burdurspor'u 3-1 ve Hacılar Gençlikspor, Gölhisarspor'u 3-2 yendi.

Alınan sonuçlara göre puanını 26'ya çıkaran Burdur Belediyespor lider olurken, Yeşilova Belediyespor 25 puanla ikinci, Hacılar Gençlikspor 20 puanla üçüncü ve Gölhisarspor 19 puanla dördüncü sırada yer aldı. 9 takımın mücadele ettiği ligde Burdur Esnafspor puansız son sırada yer alıyor.

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