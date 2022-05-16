Burcu Naz Narin, Dünya Şampiyonası biletini kaptı

İtalya’da yapılan Açık Su Yüzme Yarışlarında Türk Milli Takımı, genel sıralamada birinci olarak Dünya Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Milli takım kadrosunda yer alarak, genel klasmanda 15’nci olan Malatyalı sporcu Burcu Naz Narin de, Dünya Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Narin, 8 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında Macaristan Budapeşte’de yapılacak Dünya Şampiyonasında mücadele edecek Milli Takımdaki sporcular arasında yer alacak.

Malatyalı yüzücü Burcu Naz Narin, Dünya Şampiyonasına katılacak olmasının kendisini memnun ettiğini bildirdi.

İHA