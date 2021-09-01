Burcu Güzel: Çok heyecanlıyız

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde yarı final aşaması 21-22 Ağustos tarihlerinde oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Galatasaray Espor ile Nasr Esports adlarını 2021 Türkiye Büyük Finali’ne yazdırdı. Gerçekleşecek olan bu büyük final öncesi Riot Games Türkiye & Ortadoğu Operasyon ve Prodüksiyondan Sorumlu Espor Müdürü Burcu Güzel, sorularımızı yanıtladı. Final için heyecanlı olduklarını ifade eden Güzel, her iki takımın da finali hak ettiğini ve güzel bir mücadelenin bizleri beklendiğini belirtti.

İşte Burcu Güzel ile gerçekleştirdiğimiz röportaj:

Riot Games ekibi TBF gibi büyük organizasyonlara nasıl hazırlanıyor?

Açıkçası bu tip organizasyonlar için hazırlıklarımız sene başında başlıyor. O yılın mottosu, sloganı, kullanacağımız dil nasıl bir etkinlik yapacağımıza yön veriyor. Etkinliğimizin stratejisini belirlendikten sonra bizimle bu etkinlikte yer alacak yaratıcı ekiplerden gelen fikirleri değerlendirip bu fikirleri genişletme ve geliştirme aşamasına geçiyoruz. Bu noktada açılış şovundan, sahne tasarımına ve mekân seçimine kadar her konuda daha önce yaptıklarımızın üstüne koyarak daha iyi ne yapabiliriz noktasına odaklanıyoruz. Tabi bu sırada eş zamanlı olarak dijital fikirlerimiz ve sosyal medya içeriklerimize kadar tüm detaylar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Etkinlik tarihi yaklaştıkça da o günün şartlarını ve hedeflerimizi son kez değerlendirip finalize ediyoruz. Son 10 gün mekandaki kurulumlarımız ve test süreçlerimiz başlıyor. Etkinliğe birkaç gün kala ise tüm organizasyonun provalarını yapıyoruz.

'Final için heyecanlıyız'

Yaz Mevsimi ile ilgili takımları ve performansları değerlendirebilir misiniz?

Bu mevsimin tüm takımlarımız için geçtiğimiz Kış Mevsimi’ne nazaran çok daha hareketli geçtiğini düşünüyorum. Özellikle takımların yeni transferleri, uyum süreçleri ve ligin son haftalarındaki liderlik mücadelesi noktasında LoLespor severlerin heyecanla takip ettiği bir Yaz Mevsimi geçirdik. Türkiye Büyük Finali’nde karşı karşıya gelecek Galatasaray Espor ve Nasr Esports’un özellikle Türk oyuncuların yükselen performansları, Koreli oyuncu transferleri ve takım içerisindeki hızlı adaptasyon süreçleri ile mevsimin son haftasında gösterdikleri performanslar final karşılaşmaları için ne olacağını kestirmemizi zorlaştırıyor. Bu yüzden final için çok heyecanlıyız, hangi takım kazanırsa kazansın sonuna kadar hak etmiş olacağından hiç kuşkum yok.

'Çok mutluyuz'

TBF'ler her zaman büyük yankı uyandırır. Bu muhteşem finalin bugüne kadar gelişimindeki düşünceleriniz nelerdir?

Aslında 2 yıl sonra ilk defa bu yıl böylesine görkemli bir etkinlik düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Finali için hazırladığımız dijital evren Demacia Arena ile ‘’En iyi sanal espor etkinliği’’ ödülünü aldık. Bu noktada hedefimiz her zaman bir öncekinden daha iyisini gerçekleştirmek oldu. Yeni içerikler, sürpriz etkinlikler ve şovlar tasarlamak ve LoLespor tutkunları için en iyi deneyimi sunmak bizim için çok önemli. Bu yıl ise Volkswagen Arena’da gerçekleşecek Türkiye Büyük Finali’nin heyecanı içerisindeyiz. 4 Eylül’de yine izleyicilerimizle birlikte bu deneyimi paylaşacak olmaktan dolayı çok mutluyuz.

Sürprizleri açıkladı

TBF'de bizi ne gibi sürprizler bekliyor?

Bu yıl Türkiye Büyük Finali’nde birbirinden yetenekli oyuncuların Vadi’deki kıyasıya rekabetine şahit olacağız. TBF açılış şovunda ise Amerikalı müzisyen MAKO sahne alacak. MAKO daha önce, 2016 sezonu için hazırlanan Warsongs albümündeki ‘Piercing Light’’ Remix’i ve 2018 Dünya Şampiyonası açılış seremonisindeki ‘’Rise’’ ile League Of Legends dünyasında yer almıştı. Bu sene de özellikle açılış şovunu planlarken gerçekten bu dünyanın içerisinde olan ve konuya en hakim isimle ilerlemeyi istedik. Ayrıca LoLespor izleyicileri için final ganimetleri ve özel içeriklerimizle zenginleştirdiğimiz bir yayın bizleri bekliyor.

Final Cumartesi

Türkiye’de yılın en iyi League of Legends takımının belli olacağı 2021 Türkiye Büyük Finali, 4 Eylül Cumartesi günü Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

Mehmet Caner Kolağasıgil / fanatik.com.tr ÖZEL