Burcu Esmersoy: Hak ettiğim hayatı yaşıyorum

Burcu Esmersoy, "Hayatında utanacak bir şey yapmadığını, kariyerindeki noktaya hak ederek ve çalışarak geldiğini" söyleyerek Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'a ilginç açıklamalarda bulundu:

"Hep çok çalıştım, geldiğim yere kendi çabamla geldim. Hak ettiğim yerdeyim, hak ettiğim hayatı yaşıyorum. Güçlendim, aslında bizim işte derimiz kalınlaşıyor ya çok da kalın derim yok ama benim de üzüldüğüm, eve kapandığım, depresyon yaşadığım zamanlar oluyor."

Tek yaşayan bir kadın olarak evde heyecan yaşamak için korku filmi seyretmeyi sevdiğini anlatan sunucu, sözlerine şöyle devam etti:

"En büyük sıkıntım, İMBD’nin altı puan üzerinde korku filmi peşindeyim. 3.6'ları falan da seyrediyorum. Tek başıma seyrederim. Bugüne kadar özel hayatımda korku filmi seven bir insan bulamadım, yok öyle bir insan. Kız arkadaşlarımla oturur, seyrederim. Yalnız yaşayan kadın olunca, evde hareket heyecan olsun istiyorsun. Yataktan kalkıp, banyoya giderken o karanlıkta başına neler gelecek bilmiyorsun ya."