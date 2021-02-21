Burası Trabzonspor.. Burada kahramanlar bitmez

Bordo-Mavililer ne zaman sıkıntıya düşse altyapıya sarıldı, devamında da hem Trabzonspor hem Türk futbolu Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır gibi yıldızlar kazandı...Başakşehir maçında yine böyle bir hikaye vardı. 7 ismin korona, 3 oyuncunun sakat, Nwakaeme’nin ise cezalı olduğu haftada teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzon’un gençlerine güvendi. 3 kalecinin yokluğunda eldivenleri 18 yaşındaki Kağan taktı, sol bekte de 2000 doğumlu Faruk Can oynadı. Kulübede de Hüseyin Türkmen dışında altyapıdan tam 7 isim daha yer aldı.

İlgili Haberler Abdullah Avcı tarih yazdı!





Önce çalımladı sonra kurtardı

Lise öğrencisi Kağan, en genç file bekçisi olarak Trabzonspor’un tarihine geçtiği maçta kalesini gole kapattı. Son dakikalarda çok kritik bir kurtarış yaptı. 18 yaşındaki başarılı kaleci, kendisine gelen bir geri pasta ise yılların tecrübesi Demba Ba’ya attığı çalımla ve soğukkanlı performansıyla alkış aldı. Uğurcan, Erce ve Arda’nın yokluğunu hiç aratmayan Kağan Moradaoğlu, gelecek adına güven verdi, Trabzonspor’da asla kaleci sorunu olmayacağını gösterdi.

Sakatlıklar onu yıldırmadı

Kağan gibi Faruk Can Genç de kariyerindeki ilk Süper Lig maçını Başakşehir’e karşı oynadı. Daha önce kupada şans bulan Faruk, Marlon’un yokluğunu hiç aratmadı. Müthiş mücadele eden Faruk, Serkan Asan gibi altyapıdan çıkan diğer bir bek oyuncusu oldu. Ve Yusuf Sarı... Geçen sezondan bu yana ciddi sakatlıklar yaşamasına rağmen asla pes etmeyen 22 yaşındaki gurbetçi yıldız, sonradan girdiği maçta inanılmaz bir gol attı, Fırtına’yı zafere taşıdı. Bakasetas’ın yerine bu kez Yusuf çilingir olurken, 1 yıl sonra ligde gol sevinci yaşadı





İlgili Haberler Faruk Can'dan duygulandıran hareket





Başkan takasta vermedi

Ara transfer döneminin son günlerinde Bakasetas’ın yanı sıra Efecan’ı da almaya çalışan Trabzonspor, Alanyaspor’la anlaşamamıştı. Güney ekibi 1.5 milyon Euro artı Yusuf Sarı’yı takasta istemiş, Başkan Ahmet Ağaoğlu da, “32 yaşındaki oyuncu için 21 yaşındaki oyuncumu vermem. O bizim değerimiz” demişti. Yusuf, Başakşehir karşısında attığı golle ne kadar büyük bir yetenek olduğunu herkese gösterdi.

İlk arayan Uğurcan

Maç bitiminde sosyal medya hesabından Kağan Moradaoğlu’nun fotoğrafını paylaşan Uğurcan Çakır, genç kaleciyi telefonla arayıp tebrik eden ilk isim oldu. Kendisi gibi altyapıdan çıkan Kağan’a maç öncesinde de büyük destek veren ve hatta eldivenlerini yollayan Uğurcan, 18 yaşındaki oyuncuyu performansından dolayı kutladı

Fanatik Özel / Safa Can Konuksever

İlgili Haberler Trabzonspor'da Trondsen geri döndü



