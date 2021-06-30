Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in kadrosunda yer aldığı Lille'in yeni teknik direktörü belli oluyor.

Fransız basınından Le10Sport'ta yer alan habere göre kırmızı lacivertlilerin Christophe Galtier'in yerine İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri'yi getirmeyi planlıyor. Ranieri'nin Lille'nin başına geçmeye hazır olduğu belirtildi.

Adı Fenerbahçe ile anıldı

Son olarak İtalya'da Sampdoria'yı çalıştıran 69 yaşındaki teknik direktör, 2016-17 sezonunda Leicester City ile sürpriz bir Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Deneyimli çalıştırıcının adı kısa süre önce Fenerbahçe'yle de anılmıştı. Lille'de takımı geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğuna ulaştıran Galtier, bir başka Fransız ekibi Nice'nin başına geçti.