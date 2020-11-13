UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Rusya ile kritik bir maça çıkacak A Milli Takımımız, hem B Ligi Grup 3'te bir alt lige düşmemek hem de zirve iddiasını sürdürmek için 3 puanı almaya çalışacak. Hırvatistan karşılaşmasında sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan teknik direktörümüz Şenol Güneş, Ruslar'a karşı ideale yakın bir ilk 11'i oynatmayı planlıyor. Ancak Uluslar Ligi'nde oynadığımız son Sırbistan mücadelesinde Burak Yılmaz kırmızı kart görerek, pazar günkü mücadele öncesi cezalı duruma düşmüştü. Hırvatlar önünde golünü atan Cenk Tosun, büyük ihtimalle yine hücum hattının en önünde sahne alacak. Hakan Çalhanoğlu'nun da Ruslar'a karşı sahada olması bekleniyor.

Sağ bek değişiyor

Savunmanın göbeğinde Mert Çetin-Ozan Kabak ikilisinin yerine Merih Demiral ile iyileşmesi durumunda Çağlar düşünülüyor. Ancak Çağlar olmazsa, Ozan Kabak yine sahne alabilir. Beklerde sağda Zeki Çelik, solda da Caner Erkin yer alacak. Hırvatlar karşısında kalesinde 3 gol gören Uğurcan'ın yerine A Milliler'in 1 numarası Mert Günok'un, eldivenleri Rusya karşılaşmasında geri almasına kesin gözüyle bakılıyor.



