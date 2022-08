A Milli Takım kariyerini Portekiz karşılaşması sonrasında noktalayan ve Fransız ekibi Lille'den ayrıldıktan sonra Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile 2 yılı futbolcu 3 yılı ise antrenör olmak üzere 2+3 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli golcü Radyospor'un konuğu oldu.

Burak Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu hafta oynayamayacağım, henüz hazır değilim"

Tecrübeli forvet, "Her şey yolunda daha hazır değilim. Yaklaşık 5-6 gündür çalışma yapamadım. Çalışma izni nedeniyle de sorun olmuştu. Bu haftaya hazır olamayacağım, oynamayacağım ama önümüzdeki hafta oynayacağım inşallah."

"Bana güvenip futbol sonrası için de bir harita çizdikleri için kabul ettim"

Fortuna Sittard'da transferiyle ilgili konuşan Burak Yılmaz, "5 senelik bir projeyle geldiler. 5 senelik sözleşme imzaladım, 2 senelik oyuncu 3 senelik aslında hocalık ama iki sene sonra hangi pozisyonda yer alacağıma kulüple birlikte karar vereceğimiz bir proje oldu. Ama ben şu an için hocalık olarak düşünüyorum. O şekilde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama onun yanı sıra ben şu an bir oyuncuyum ve oyuncu olarak konsantre olmam gereken şeyler var. Bunu da biliyorum. Ama Fortuna benim tecrübelerime, futbolculuğuma, kişiliğime, karakterime güvenip futbol sonrası için de bir harita çizdi. O yüzden bu projeyi kabul etmemdeki gerekçe buydu." şeklinde konuştu.

"Önce sahadan futbolcu olarak gereğini yapmam gerek"

Bu projeyle futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik adamlığa doğrudan bir geçiş hem de Avrupa bir geçiş yapmış olacağını kaydeden tecrübeli isim, "Hollanda sonuçta futbolda bir ekol, burada futbol üst seviyede. Futbol sonrasına giriş yapacağım. Bu benim için değerli bir proje. Hem benim için hem de Fortuna için. Bana güvenenlere de teşekkür ederim. Ama dediğim gibi öncelik oyunculuk, oyuncu olarak sahada görevimi yapmam gerekiyor. Sonraki süreçte de futbol sonrasına konsantre olacağım." şeklinde konuştu.





Teknik direktör mü olmak istiyor?

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktör mü olacağı yoksa idari anlamda mı görev yapmak istediği sorusuna ise Burak Yılma, "Ben aslında şu an için teknik direktör olmak istiyorum ama iki sene önce aklımda hiç teknik direktörlük yoktu, şu anda olabileceğimi düşünüyorum. Aslında buna 2 sene sonra kulüple oturup karar vereceğiz. Ama ben hayatım boyunca sahanın içinde oldum, bundan sonra da saha içinde olmayı istiyorum. Ama ilerleyen süreçler ne gösterir onu da bilemem." yanıtını verdi.

Hangi takımlardan teklif aldı?

Lille ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından Fransa'da başka takımlardan da teklifler alıp almadığıyla ilgili golcü futbolcu, "Evet, kesinlikle aldım. Ben şimdi hangi takım olduğunu söylemeyim. Aslında sözleşmem elimde olunca dünyanın her ülkesinden hemen hemen teklif aldım. Ama her teklif aldığım kulüplerin üst yöneticilerine cevabım, bundan sonrasını da benimle planlayabilecek bir projeleriyle gelmeleriydi. Çünkü 1 sene ya da 2 sene üst düzey oynayabilirim. Fizik olarak bir sıkıntım yok ama artık kendimi de düşünüp futbol sonrasına da yatırım yapmam gerekiyordu. Ben her aldığım teklife bu yönde cevap verdim. Fortuna da bana bu yönde güvendiği için çok güzel bir proje ile geldi. Buraya gelmemdeki en büyük etken buydu." dedi.

"MLS'den bir takımla çok ciddi görüştük"

ABD'ye gitme imkanın da doğduğunu kaydeden Burak, "Çok ciddi görüştük. Onlar geldi, hatta ben de tatilde oradaydım ama onlar da Fransa'ya geldiler, görüştük ama dediğim gibi ben futbol sonrasını ve ailemi de düşünmek zorundaydım. O yüzden uzun süreli bir yerde olmayı tercih ettim açıkçası. Teklif Inter Miami mi ya da diğerleri mi bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum." diye konuştu.

Milli Takım'a geri dönecek mi?

Portekiz ile oynanan ve son dakikada penaltı kaçındığı karşılaşma sonrasında A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklayan Burak Yılmaz, milli takıma dönme ihtimaliyle ilgili olarak ise "Kesinlikle dönme ihtimalim yok tekrardan. Ben ülkeme Aslan gibi hizmet ettim, gereğini yaptım, Milli, Takım'ın her kategorisinde oynadım, kaptanlık yaptım. Allah bana nasip etti bu güzel duyguları ama bundan sonra arkadaşlarımı saha dışlından destekleyeceğim. Kesinlikle Milli Takım'a geri dönme durumu söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Beşiktaş 'ın ilgisi

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kendisiyle ilgilenip ilgilenmediğiyle ilgi olarak ise Burak şöyle konuştu.

"Evet, oldu ama bunu Galatasaray ya da Beşiktaş olarak söylemek istemiyorum ama oldu dediğim gibi uzun süreli benim futbol sonrasında da olabileceğim bir proje değildi. Böyle bir projeyle gelinmedikleri için ben de açıkçası tercih etmedim. Ondan sonra onlar da başka alternatiflere yöneldiler. Çok saygı çerçevesinde çok harika bir iletişim oldu ama bazen de anlaşmalar olmuyor. Bu şekilde sonlandırdık."

"Bir tek Fenerbahçe 'de başarılı olamadım"

Sana en çok sıcak gelen taraftar grubu hangisiydi?

Süper Lig'de 4 büyük takımın formasını giyen ender futbolculardan birisi olan 37 yaşındaki oyuncu "Sana en çok sıcak gelen taraftar grubu hangisiydi?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Hepsinin ayrı büyük taraftarı var, hepsinin ayrı güzelliği var. Hepsinin ayrı belki de negatif yönleri de vardı. Bunları da söylemek istemiyorum ama sonuçta ben hepsinde oynadım, hepsinin ekmeğini yedim. Bir tek Fenerbahçe'de başarılı olamadım. Ama benim için hepsi değerli. Bundan sonraki süreçte o değerli, bu değerli, çok seviyorum, buna kırgınım gibi bir şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü yaklaşık 3 seneden beri ülkemden uzağım. Ama hepsi benim için değerli. Gol attığım zaman benimle sevinmiş gol kaçırdığımda da her zaman benimle üzülmüş ve destek olmuşlardır. Onun için hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Hepsine de başarılar diliyorum. Hepsi de takımlarını gönülden destekliyorlar."

"Lille 1 sene daha teklif yaptı ama kalmak istemedim"

Şampiyonluk yaşadığı Lille'in sözleşmesinin bitiminin ardından kendisine 1 yıllık daha teklif yaptığını kaydeden golcü futbolcu, "Bana bir senelik daha teklif yaptılar ama ben orada kalmak istemedim açıkçası. Resmi olarak bir sene daha teklif yaptılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Ama ben orada kalmak istemedim açıkçası." dedi.

"Yusuf'un kendine güvenen bir hocaya ihtiyacı var"

Lille de beraber forma giydiği Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Burak Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü.

"Zeki'nin Roma'ya transfer olmasından dolayı çok mutluyum. Hak ettiği yere yavaş yavaş geliyor. Hem futbolculuğuyla hem de kişiliğiyle bunların hepsini fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Yusuf'un da inşallah gönlüne göre bir yere gideceğini düşünüyorum. Çünkü oynadığı takdirde her zaman neler yapabileceğini gösterdi ama ona güvenen ona inanan hoca olması gerekiyor. Onunla birlikte aynı kafada olması, destek olması lazım. Böyle bir hocayı yakaladığı zaman Yusuf'un, zaten oynadığı zaman neler yapabileceğini her zaman gösterdiğini düşünüyorum."

"Arda'nın en iyi kararı vereceğini düşünüyorum"

Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesinin ardından kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu olan eski takım arkadaşı ve yakın dostu Arda Turan'la ilgili ise Burak, "Kendisiyle alakalı en iyi kararı vereceğini düşünüyorum. Ne yaparsa hepsini layıkıyla yerine getirerek en iyisini yapacağını düşünüyorum. Tam neye karar verdiğini şu an bilmiyorum ama neye karar verirse; bu sportif direktörlük, hocalık, başkanlık ya da yöneticilik ne olursa bunların hepsini en iyi şekilde yerine getireceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Okan Buruk'u çok severim. İnşallah başarılı olur"

Burak Yılmaz, Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk'un gönülden başarılı olmasını istediğini vurgulayarak, "Okan Buruk'u çok severim. İnşallah başarılı olur. İnşallah ona herkes destek olur, sabırlı olur. İnşallah, inşallah başarılı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

'Ben Rıdvan'ın çok doğru yaptığını düşünüyorum"

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi hakkında da görüşünü aktaran tecrübeli yıldız, "Rıdvan için çok hayırlısını diliyorum. Bu süreçte de onun yanındaydım ve destek oldum. Çünkü Frankfurt'a gidecekti, gidemedi. Ben çok doğru yaptığını düşünüyorum. İnşallah, Beşiktaş'tan ayrılarak değil Avrupa'ya açılarak, kulübüne de para kazandırdı. Çok güzel bir gidiş oldu onun için. Ona başarılar diliyorum." diye konuştu.

Burak, "Beşiktaş'ta Valerien Ismael başarılı olur mu?" sorusuna ise "Onu hep beraber ilerleyen günlerde göreceğiz. Kendisine başarılar diliyorum." şeklinde yanıt verdi.