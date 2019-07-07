Burak Yılmaz’ın yanına Rodin Deprem!

Transferde geçen yıl olduğu gibi gençlere ağırlık veren siyah beyazlılar, 21 yaşındaki Türk asıllı santrfor için girişimlere başladı. 1.76 metre boyundaki Rodin Deprem’in, Burak Yılmaz’ın yedeği olarak kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Geçen yıl ortalama 150’şer bin Euro’ya alınan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın’ın parlak performansları ve fiyatlarının milyonlarca Euro’ya ulaşması Beşiktaş yönetiminin gençlere olan ilgisini daha da artırdı. Avrupa’nın dört bir yanında genç yetenek arayan siyah beyazlıların gündemine son olarak İsveç’in Örebro takımında forma giyen 21 yaşındaki Türk asıllı santrfor Rodin Deprem geldi. Beşiktaş Kulübü scout ekibi, uzun süredir takip ettiği 1.76 metre boyundaki oyuncuyu dün de Malmö karşılaşmasında izledi. Örebro Kulübü, 1 yıllık sözleşmesi bulunan Rodin’in bonservisi için uygun bir talepte bulunması halinde Rodin transfer edilecek. Siyah beyazlılar Rodin’i, Burak Yılmaz’ın yedeği olarak kadroya dahil etmeyi planlıyor. (Hürriyet)