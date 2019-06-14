Beşiktaş’a geçtiğimiz ara transfer döneminde gelen ve attığı gollerle büyük alkış toplayan Burak Yılmaz, İtalya’nın Lecce takımından aldığı sürpriz teklifi geri çevirdi.

Siyah-beyazlı kulüpte 2021’e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, kariyerini Beşiktaş’ta bitirmek istediğini bildirerek, Çizme ekibine olumsuz yanıt verdi. Burak’ın, “Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istiyorum. Bu takımda şampiyonluk yaşamak en büyük hayalim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Avcı bırakmıyor

Babası Fikret Yılmaz’ın da Burak Yılmaz’ın takımda kalmasını istediği ifade edildi. Siyah-beyazlı golcünün önümüzdeki sezon şampiyon olacaklarına çok inandığı ve takımda kalmayı tercih ettiği aktarıldı.

İtalya’da Serie A’ya yeni çıkan Lecce dışında başka kulüplerin de listesinde olan Burak Yılmaz’ın tüm teklifleri geri çevirdiği ortaya çıktı. Burak’ın gitmesini istemeyen Beşiktaş Yönetimi’nin deneyimli oyuncuya yeni sezonda kaptanlık bandını vereceği de kaydedildi.

Bu arada Beşiktaş’la üç yıllık sözleşme imzalayan yeni teknik patron Abdullah Avcı’nın da Burak’ın ayrılmasını istemediği vurgulandı. Avcı’nın önümüzdeki sezon için çok umutlu olduğu Burak’ın kesinlikle takımda kalmasından yana olduğunu yöneticilere aktardığı belirlendi.

(Milliyet)