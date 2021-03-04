Fransız ekibi Lille'de bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Burak Yılmaz, son olarak takımının Olympique Marsilya'yı 2-0 mağlup ettiği maçta da forma giyemedi. Teknik direktör Christophe Galtier ise milli golcünün sahalara döneceği tarihe ilişkin açıklama yaptı.

Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. 11 maçtır Lille ile maça çıkamayan Burak, son olarak Marsilya maçında da takımından uzak kaldı.

"Monaco maçıyla sahalara döneceğini düşünüyorum"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, "Burak'tan bahsettiğimizde, en iyi golcümüzün 11 maçtır bizimle olmadığını hatırlamamız gerekiyor. Genç oyuncular üzerindeki etkisini biliyoruz. Atletik yeteneği olan bir alan oyuncusu Burak. Burada onsuz olsak da Monaco maçında döneceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.