Siyah-Beyazlılar’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, İtalya Serie A’ya yeni yükselen Lecce’nin radarına girmişti.

33 yaşındaki futbolcu için İstanbul’a gelen İtalyan yetkililer, Kara Kartal’la anlaşma sağlayamamıştı. Bu gelişmenin ardından tecrübeli isim için girişimlerini sürdüren Lecce’ye bir olumsuz yanıt da hem Burak’tan hem de oyuncunun menacerinden geldi. Orta Çizgi adlı internet sitesine açıklamada bulunan Burak Yılmaz’ın menaceri Necdet Ergezen, “Burak Yılmaz’ın geleceğiyle ile ilgili değişen hiçbir şey yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burak Yılmaz, Beşiktaş’ta devam edecek” ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz da Instagram hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşıp görüntünün üzerine kalp emojisi ekledi.

2021 yılına kadar kontratı var

Beşiktaş’a geçen sezonun ara transfer döneminde gelen Burak Yılmaz, yarım dönemde çıktığı 15 karşılaşmada 11 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyarak yıldızını parlatmıştı. Yeni sezonda da Beşiktaş forması giymesi beklenen Burak’ın Siyah- Beyazlılar’la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.