Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz'ın alternatiflerini araştırmaya başladı.

Fransız basınında yer alan habere göre Burak Yılmaz'ın sezon sonunda Lille'den ayrılması beklenirken, Fransız ekibi Milli golcünün yerini Strasbourg forması giyen Ludovic Ajorque ile doldurmak istiyor.

Strasbourg'da gösterdiği başarılı performanslar ile dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Lille'in transfer için yhenüz resmi girişimlerde bulunmadığı belirtilenler arasında yer aldı.

15 milyon Euro

Strasbourg, golcü futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep edebileceği iddialar arasında yer alırken, Lille'in bu bedeli düşürmeyeye çalışacağı ileri sürüldü.

Fransız ekibinde bu sezon 35 maça çıkan Ludovic Ajorque 12 gol ve 8 asistlik performansa imza attı. Burak Yılmaz ise bu sezon 38 maçta 7 gol, 5 asistlik performans göstermişti.



