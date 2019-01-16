Burak Yılmaz'ın forma numarası belli oldu

Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Burak Yılmaz'ın forma numarası belli oldu.

16 Ocak 2019, Çarşamba 10:31 Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz'ın forma numarası belli oldu

Süper Lig'de devre arası transfer sezonunun açılmasıyla Beşiktaş, golcü futbolcu Burak Yılmaz'ı Trabzonspor'dan kadrosuna katmıştı. Deneyimli golcünün forma numarası açıklandı.

Burak Yılmaz, ligin ikinci yarısı Beşiktaş forması altında 71 numara ile ter dökecek.

Gittiği takımlarda genellikle 7 ve 17 numaralı formaları tercih eden tecrübeli golcü, Beşiktaş’ta bu sezon ise 71 numaralı forma ile mücadele edecek. Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı Quaresma giyerken, 17 numaralı formayı ise Jeremain Lens terletiyor. 

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