Süper Lig'de devre arası transfer sezonunun açılmasıyla Beşiktaş, golcü futbolcu Burak Yılmaz'ı Trabzonspor'dan kadrosuna katmıştı. Deneyimli golcünün forma numarası açıklandı.

Burak Yılmaz, ligin ikinci yarısı Beşiktaş forması altında 71 numara ile ter dökecek.

Gittiği takımlarda genellikle 7 ve 17 numaralı formaları tercih eden tecrübeli golcü, Beşiktaş’ta bu sezon ise 71 numaralı forma ile mücadele edecek. Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı Quaresma giyerken, 17 numaralı formayı ise Jeremain Lens terletiyor.