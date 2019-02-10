Burak Yılmaz'ın dönüşü

Burak Yılmaz resmen Beşiktaş’a geri döndü! Ara transferde tüm tepkilere rağmen Siyah-Beyazlı takıma transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, Bursaspor maçının kahramanıydı.

10 Şubat 2019, Pazar 09:38
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Burak Yılmaz'ın dönüşü

Tam 4 bin 130 gün, yani 11 yıl, 3 ay, 20 gün sonra Beşiktaş formasıyla gol atan yıldız futbolcu, Bursa filelerini 2 şık vuruşla havalandırdı. İlk golde sol ayağıyla dar açıya rağmen çaprazdan yaptığı vuruş, ikinci golde ise topu kapması, sürmesi, ceza sahasındaki çalımı ve plasesiyle kaleciyi avlaması büyük beğeni topladı. İki golden sonra da büyük sevinç yaşayan Burak, Vodafone Park’ta Beşiktaş taraftarıyla da barışmış oldu.

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