Tam 4 bin 130 gün, yani 11 yıl, 3 ay, 20 gün sonra Beşiktaş formasıyla gol atan yıldız futbolcu, Bursa filelerini 2 şık vuruşla havalandırdı. İlk golde sol ayağıyla dar açıya rağmen çaprazdan yaptığı vuruş, ikinci golde ise topu kapması, sürmesi, ceza sahasındaki çalımı ve plasesiyle kaleciyi avlaması büyük beğeni topladı. İki golden sonra da büyük sevinç yaşayan Burak, Vodafone Park’ta Beşiktaş taraftarıyla da barışmış oldu.