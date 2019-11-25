Burak Yılmaz’ın Beşiktaşlılığı sorgulanamaz!

Beşiktaş'ı kritik Konya deplasmanında galibiyete götüren Burak Yılmaz'ın maç sonrasındaki sözlerine yönetimden de büyük destek geldi.

Bu sezon 7 lig maçında 3 gol atıp 1 kez de asist yapan oyuncunun Beşiktaş için çok önemli bir futbol figürü olduğunu belirten asbaşkan Emre Kocadağ, kaptana sahip çıkarak şunları söyledi: "Burak, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli futbolculardan. Bizim de kaptanımız ve takımın değerli bir oyuncusu. Burak'ın Beşiktaşlılığı sorgulanamaz. Onun takımı için neler yaptığını, nasıl sahip çıktığını hepimiz görüyoruz. Geldiği günden bu yana işine dört kolla sarıldı, takımı yukarı çekmek için elinden gelenin fazlasını büyük hırsla sahaya yansıtmak istiyor. 3-5 kişinin yaptığı, Beşiktaş taraftarının tamamına mal edilemez. Burak'ın yanındayız ve her zaman destek olmaya devam edeceğiz." (Sabah)



