Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının iki golüne imza atan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden siyah beyazlı formayı giymesine vesile olan herkese teşekkür etti.

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan deneyimli golcü, Dorukhan Toköz ile maçtan bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu formayı tekrar giymem için uğraşan, vesile olan, isteyen herkese teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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