Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Leipzig ile oynanan grup maçında hat-trick yaptı. İrfan Can Kahveci böylece Burak Yılmaz'ın ardından Türk takımları adına hat-trick yapan ilk oyuncu olarak tarihi bir performansa imza attı. Daha önce de Tuncay Şanlı hat-trick yapmıştı

Tuncay Şanlı 2004 yılında Manchester United karşısında 3 gol atarken Burak Yılmaz 2012 yılında Cluj deplasmanında üç gol atmıştı. İrfan Can Kahveci ise 2020 yılında Leipzig karşısında 3 gol birden attı

Arda Turan ise Barcelona forması altında bir başka Alman takımı Mönchengladbach'a karşı hat-trick yapmıştı

Wayne Rooney'den sonra İrfan Can Kahveci

İrfan Kahveci aynı zamanda 2004-05 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı üç golünü de ceza sahası dışından atan Wayne Rooney'den sonra Şampiyonlar Ligi'nde ceza sahası dışı gollerle hat-trick yapan ilk oyuncu oldu ve tarihe geçti