Euro 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 kaybeden A Milli Takım 'da Burak Yılmaz, soyunma odasında yaptığı konuşmayla takım arkadaşlarının moralini yerine getirdi.

A Grubu'nda oynanacak iki maç olan Galler mücadelesi için takımı motive eden Burak Yılmaz, "Hepiniz başınızı yerden kaldırın. Bir an önce toparlanıp, Galler ve İsviçre maçlarını kazanmamız gerekiyor. Bize yakışan budur" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, "Bu sonuç bize hiç yakışmadı. Ancak biz turnuvalarda her zaman büyük sürprizlere imza atmış ülkeyiz. İtalya maçı artık geride kalmak. Ülkemizi gururlandırmak için buradayız. Hepiniz başınızı yerden kaldırın. Bir an önce toparlanıp, Galler ve İsviçre maçlarını kazanmamız gerekiyor. Bize yakışan budur." şeklinde konuşurken, kaptanın konuşmaları sonrasında ayağa kalkan Ay-Yıldızlı oyuncular; Galler ve İsviçre maçı öncesinde galibiyet sözü verdi.