Burak Yılmaz’dan iddialı şampiyonluk açıklaması

Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya’da devam eden Beşiktaş’ta kaptan Burak Yılmaz, dün basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Antalya’da devam eden kamp hakkında değerlendirmelerde bulunan Burak Yılmaz, “İlk antrenmanıma çıktım ama tatilde de sürekli çalışıyordum. Fenerbahçe maçında ufak bir sakatlığım vardı. Şu an her şey çok iyi ve yolunda çok şükür. Bundan sonra inşallah bir sakatlık olmadan deva m edeceğim diye düşünüyorum” diye konuştu.

‘Havamız gayet iyi’

Sezonun birinci bölümündeki performansını yorumlayan Burak, “İlk yarı beklentilerin altında kaldık. Hep beraber oturduk, konuştuk ve ikinci yarının daha iyi olacağını, hedefe ulaşmak için ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Havamız gayet iyi. İlk maçımız Sivasspor ’la olacak, bu maçı dört gözle bekliyoruz. Sivas’ın çok değerli bir hocası, başkanı ve ekibi var. Şu anda bulundukları durumları tesadüf değil. İyi Türk oy uncuları var. Onların durumuna göre önlem alacağız. Yenersek fark 4’e inecek. Kazandığımız takdirde çok özgüvenli ve şampiyonluğun en büyük adayı olacağımızı düşünüyorum” dedi.

‘Talihsiz başladım’

Kendi performasını da yorumlayan Burak, “Sezona çok talihsiz başladım, 7 maç kaçırdım, 10 maçta 5 gol attım. Bunlara sığınmayıp herkes gibi gole bakı 5 gol atmışım, az. En fazla atan 12 atmış, onlar benden önde ama ben de onlara yetişmeye çalışacağım. Gol ketçap gibidir, sıktıkça gelir. Havayı yakalarsam o rakamlara ulaşacağımı düşünüyorum” dedi.

‘Come to Beşiktaş Cenk’

“Kulübümüzün Arda Turan’la ilgili bir tasarrufu varsa Burak Yılmaz’a ihtiyacı yok. Kulübümüzün Arda ile ilgili bir tasarrufu varsa gereğini yapar. Böyle bir gündemin olmadığını düşünüyorum. Arda’nın gönlünü de kalbini de biliyorum, Allah umarım gönlüne göre verir. Transferi yazılan Cenk Tosun’a da tek söyleyebileceğim şey; ’Come to Beşiktaş’. İnşallah kalbinde ne varsa o olur.”

‘Aklımda transfer falan yok’

“İlk imzamı atarken de burası son olsun diye dua ettim, Allah bana da bu şansı verdi. Teklifler oldu, sahada işini yaptığın sürece teklifler olacaktır. Beşiktaş bana göre başka bir duygu, Allah’tan tek dileğim şampiyon olmak, onun yanında Türkiye Kupası var onu kaldırmak. Burada kesinlikle kupa kaldırmak, şampiyon olmak istiyorum. Tek aklımda, fikrimde, hayalimde bu var. Şu an aklımda transfer filan yok, sadece Sivas maçını düşünüyorum.”

‘Gruptan çıkacağız, buna inanıyorum’

“Herkesin mutlu olduğu, maçlarını herkesin dört gözle beklediği bir Milli Takım haline geldik. Çok güzel bir jenerasyon var, gençlerimiz harika. Şenol hoca ile duygusal bağımız çok yüksek. Geç de olsa hak ettiği yere geldi. Güzel kararları, adaletli alabilecek bir insan. Sayın başkanımız Nihat Özdemir ve Cumhurbaşkanımız da bize çok destek oldu. Umarım bu güzel beraberlik bu Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da devam eder. Ben gruptan çıkacağımıza inanıyorum.”