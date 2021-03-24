A Milli Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında 3 gol birden atan isim oldu. Burak Yılmaz böylece Hollanda karşısında oynanan son 3 maçta da gol atmış oldu

Burak Yılmaz 28.03.2015 tarihinde Hollanda ile deplasmanda oynanan Euro 2016 eleme maçında bir gol atarken 06.09.2015 tarihinde Konya'da oynanan ve 3-0 galip bitirdiğimiz maçta da bir gol atmıştı. Burak Yılmaz bu kez 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında hat-trick yaptı.

Hollanda'ya karşı en golcü oldu

Hollanda karşısında A Milli Takım adına en golcü oyuncu da 5 golle Burak Yılmaz oldu. Daha önce Feyyaz Uçar ve Metin Oktay 2'şer gol atmıştı. Burak Yılmaz ayrıca son 50 yılda Hollanda'ya karşı en çok gol atan oyuncu oldu. Hollanda karşısında Burak Yılmaz 5 gol atarken Cristiano Ronaldo ve Jan Koller 4'er gol atmıştı

1980'den sonra Hollanda'ya hat-trick yapan ilk oyuncu Burak Yılmaz

Hollanda karşısında 4-2 kazanılan maçta üç gol atan Burak Yılmaz, 1980 yılında Alman adına Hollanda'ya hat-trick Klaus Allofs'un ardından Portakallara 3 gol birden atan ilk isim oldu