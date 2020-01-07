Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, Antalya'da yapılan kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Burak Yılmaz samimi ifadeler kullanırken şampiyonluk hedefleri, Arda Turan durumu, Cenk Tosun'un transfer iddiaları ve A Milli Takım hakkında konuştu.

Bugün takımla ilk antrenmanımı yaptım. Çok şükür iyiyim. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak için çok dua ettim, Allah'ımdan tek dileğim şampiyon olmak, Türkiye Kupası var, onu kaldırmak. Kesinlikle kupa kaldırmak istiyorum. Transfer vs. en ufak aklımda yok. Sezonun ilk yarısında beklentinin altında kaldık ve bunun tek sorumlusu da futbolcular. Aramızda konuştuk ve Sivasspor maçını dört gözle bekliyoruz, her şey çok daha iyi olacak.

Sivasspor'un çok iyi bir hocası ve iyi bir kadrosu var

Sivasspor ile ilk hafta oynamak bizim için avantaj. Sivas'ın çok iyi bir hocası ve iyi bir kadrosu var. Bunun bir tesadüf olmadığını gösterdiler, Sivasspor ile oynamamız bizi yarışın içinde tutacaktır. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak için çok dua ettim, Allah'ımdan tek dileğim şampiyon olmak, Türkiye Kupası var, onu kaldırmak. Kesinlikle kupa kaldırmak istiyorum. Transfer vs. en ufak aklımda yok.

"Gol atmak ketçap gibidir sıkarsan devamı gelir"

Buu sezona çok talihsiz başladım, 10 maçta forma giyip 5 gol attım bu benim için kötü bir istatistik. En çok 12 gol atan var ama bende gol atıp onları yakalayacağım. Hep söylerim ''Gol atmak ketçap gibi sıkarsan devamı gelir'' atarsam devamı gelecektir.



