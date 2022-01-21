Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de Yusuf Yazıcı'nın ardından Burak Yılmaz ile de yollar ayrılabilir. Serie A ekiplerinden Salernitana'nın Milli futbolcu ile ilgilendiği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre Lille'in geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz'ın Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve İtalyan ekibi Salernitana, golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde takımın Sportif direktörü Walter Sabatini'nin Roma'da çalışırken de yakından takip ettiği Burak Yılmaz'ı Salernitana'ya transfer etmeyi planladığı belirtiliyor.

Bu sezon 26 maçta forma giyen Burak Yılmaz, 6 gol ve 5 asistlik performans göstermiş durumda.

Yıldız futbolcuyu istediği iddia edilen Salernitana ise 10 puan ile Serie A'da son sırada yer alıyor.



