Beşiktaş'ta tecrübeli golcü Burak Yılmaz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon bitimiyle birlikte 34 yaşındaki forveti transfer listesinin ilk sırasına alan İtalyan Serie A temsilcilerinden Lecce ilk resmi teklifini Siyah-Beyazlı kulübe iletti. İtalyan ekibi, prensip anlaşmasına vardıkları Burak için Beşiktaş’a 8 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Maddi sıkıntı içerisinde olan Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli golcü oyuncu için gelen bu teklifi masaya yatırdı. Kısa bir süre içinde Lecce’ye yanıt verilmesi bekleniyor.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Siyah-Beyazlılar, Burak Yılmaz’tan gelecek 8 milyon euro ile takıma gereken takviyeleri yapacak. Kadroya kaliteli bir golcünün daha eklenmesi bekleniyor. Bu yönünde çalışmalara hız verildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın da Burak Yılmaz’ın satılmasına onay verdiği de belirtildi. Sezon çalışmalarının başladığı 8 Temmuz’da stres kırığını önleme amaçlı ameliyat olan Burak, bireysel olarak sürdüğü tedavi programını tamamladı ve önceki gün takım çalışmalarına katıldı. Bu gelişme İtalyan ekibi tarafından sevinçle karşılandı.

FABİO LİVERANİ ÇOK İSTİYOR...

Lecce teknik direktörü Fabio Liverani’den Burak Yılmaz ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Liverani “Burak Yılmaz istediğimiz, arzu ettiğimiz bir forvet tek amacımız onu almak. Listemizde farklı seçenekler de var ama tercihimiz Burak’tan yana. Kulübümüzün önemli bir bütçesini ona ayırdık (3 yıllık anlaşma 7,5 milyon euro net maaş). İyi bir takım oluşturmak istiyoruz. Savunmada ve hücumda iyi organize olmak istiyoruz, bunun için forvet hattımızda Burak Yılmaz’ı görmek bize gerçekten güç katacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Akşam