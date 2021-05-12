Burak Yılmaz yılın en iyi oyuncusu ve golüne aday gösterildi

Fransa Ligi'nde 'Bizim Çocuklar'ın takımı Lille, adım adım şampiyonluğa doğru ilerlerken, attığı gollerle ve performansıyla herkesi büyüleyen Burak Yılmaz, yılın en iyi futbolcusu adayları arasında gösterildi. Fransa Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Ligi ve Profesyonel Futbolcular Ulusal Birliği'nin de yer aldığı ortaklaşa düzenlenen organizasyonda Burak'ın yanı sıra PSG’den Neymar ve Kylian Mbappe, Olympique Lyon’dan Memphis Depay ve Monaco’dan Wissam Ben Yedder de yer aldı. 35 yaşındaki 'Kral' lakaplı oyuncunun, bitime 2 hafta kala PSG'nin 3 puan önünde olan Lille'e katkısının büyük olduğuna dikkat çekildi.

20 Mayıs'ta açıklanacak

Takımdaki ilk sezonunda Ligue 1'de 26 maçta 15 kez rakip fileleri sallayan, 5 de asist yapan Milli yıldızımız, ayrıca geçen hafta 3-0 kazanılan Lens maçında sol ayağıyla uzaktan attığı golle de, yılın en iyi golü adayları arasında gösterildi. Burak'ın buradaki rakipleri ise Montpellier’den Andy Delort, Marsilya’dan Dimitri Payet, Brest’ten Irvin Cardona ve Lorient’ten Armand Lauriente. Futbolseverler, tecrübeli futbolcuya, www.tropheesunfp.com adlı internet sitesine girerek oylarıyla katkıda bulunabilirler. Salgın nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilecek ödül töreni ise 20 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Bu arada Lille'den Christophe Galtier en iyi teknik direktör ve Mike Maignan da en iyi kaleci adayları olarak gösteriliyorlar.