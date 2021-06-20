Burak Yılmaz: Yaşanmaması gereken şeyler yaşandı

Milli takımımızın kaptanlarından Burak Yılmaz, İsviçre maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Burak turnuvada yaşadığımız başarısızlıkla ilgili, "Çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir turnuvaydi. Hayallerimiz çok farklıydı. Halkımızı iyi temsil edemedik. Belki çok fazla sorumluluk aldık, belki çok fazla istedik, belki gereksiz yere kendimizi strese soktuk, belki de bunların hiçbirini yapamadık. Bütün ülkemizden özür diliyoruz. Ülkemiz bize bu formayı verdi, onları iyi temsil edemedik. Herkesten çok özür diliyoruz. Hakkını helal etsinler. Yaşanmaması gereken şeyler yaşandı" dedi.