A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Ay-Yıldızlılar'ın performanslarını değerlendirdi. İlk 3 maç sonunda büyük bir özgüven kazandıklarını söyleyen Burak, "Üç maçtan önce bize 7 puan alacaksınız deseler, biz seve seve kabul ederdik ama son maç böyle olunca çok üzüldük. İnanın kursağımızda kaldı. 9 puan olmalıydı ama kötünün iyisiyle bitirdik. Şimdi ise hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak. Rakiplerimizin ne kadar şansı varsa, bizim de o kadar var" yorumunu yaptı.

'Son maç biraz üzdü'

Ay-Yıldızlılar'ın harika bir hava yakaladığını söyleyen Yusuf da içerideki atmosferi şu sözlerle anlattı: "Elemelerde son maç bizi biraz üzdü, o da nazarlık olsun. Yaptığımız bazı hatalardan ders çıkarırız diye düşünüyorum. Sadece bir takım değil, aile olduğumuzu her zaman söylüyorum. Mutluyuz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Güzel şeyler bizi bekliyor."