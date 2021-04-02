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Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan açıklama: 'Biz bir aileyiz'

Türk Milli Takımı'nın yıldızları Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. EURO 2020 ile ilgili konuşan Burak, "İlk hedefimiz gruptan çıkmak" derken, Ay-Yıldızlılar'daki atmosferi anlatan Yusuf, "Sadece bir takım değil, biz bir aileyiz" diye konuştu

02 Nisan 2021, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan açıklama: 'Biz bir aileyiz'

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Ay-Yıldızlılar'ın performanslarını değerlendirdi. İlk 3 maç sonunda büyük bir özgüven kazandıklarını söyleyen Burak, "Üç maçtan önce bize 7 puan alacaksınız deseler, biz seve seve kabul ederdik ama son maç böyle olunca çok üzüldük. İnanın kursağımızda kaldı. 9 puan olmalıydı ama kötünün iyisiyle bitirdik. Şimdi ise hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak. Rakiplerimizin ne kadar şansı varsa, bizim de o kadar var" yorumunu yaptı.

'Son maç biraz üzdü'

Ay-Yıldızlılar'ın harika bir hava yakaladığını söyleyen Yusuf da içerideki atmosferi şu sözlerle anlattı: "Elemelerde son maç bizi biraz üzdü, o da nazarlık olsun. Yaptığımız bazı hatalardan ders çıkarırız diye düşünüyorum. Sadece bir takım değil, aile olduğumuzu her zaman söylüyorum. Mutluyuz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Güzel şeyler bizi bekliyor."

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