Burak Yılmaz varsa umut var

Spor Toto Süper Lig’de önceki gün Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor’u 2- 0’lık skorla deviren Siyah-Beyazlılar, ligde tam 4 maç sonra galibiyetle tanıştı. Bu sonuçla birlikte takımın üzerindeki kara bulutlar dağılırken galibiyetin mimarı, takımın yıldız golcüsü Burak Yılmaz oldu. Mücadelenin 52. dakikasında penaltıdan attığı golle takımı öne geçiren Burak, 69. dakikada da Abdoulay Diaby’ye verdiği pasla 90 dakikayı 1 gol ve 1 asistlik performansla tamamladı. Sezon başından beri alınan sonuçlar sebebiyle eleştirilen takımını kaostan çıkaran 34 yaşındaki futbolcu, sergilediği etkili görüntüyle gelecek maçlar öncesinde umut verdi.

Sadece Trabzon’da...

Yeni sezon öncesinde Avusturya’da Udinese’yle oynanan hazırlık karşılaşmasında sağ ayağından sakatlanması sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalan Burak Yılmaz, takıma katılmasının ardından farkını hissettirdi. Başakşehir karşılaşmasında takımına 1 puanı getiren golü kaydeden, önceki gün de Alanya karşısında 2 sayıya katkıda bulunan Burak, sadece Trabzonspor karşılaşmasında suskun kalmıştı. Deneyimli isim, Wolverhampton karşılaşmasında da ağrıları sebebiyle dinlendirilmişti.