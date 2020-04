Hayatının hiçbir döneminde önceliğinin para olmadığını savunan 34 yaşındaki golcü, "Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakârlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse Beşiktaş'ım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım" dedi.