Burak Yılmaz, Türkiye - İtalya maçında yalnız kaldı

Lille'in şampiyonluğunda kilit rol üstlenen ve müthiş bir sezon geçiren Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi A Milli Takımımız'ın en önemli gol umuduydu. Ancak Kral, hücumda etkisiz kaldı. İstediği topları bir türlü alamayan Kaptan, en ciddi gol pozisyonuna 90+2. dakikada girerken, top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı. Burak Yılmaz, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.