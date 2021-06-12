Burak Yılmaz, Türkiye - İtalya maçında yalnız kaldı
EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya mağlup olan millilerimiz, pek bir varlık gösteremedi. Ay Yıldızlı takımımızın golcü ismi Burak Yılmaz, İtalya'nın baskılı oyunu sonrasında forvet hattında yalnız kaldı.
Lille'in şampiyonluğunda kilit rol üstlenen ve müthiş bir sezon geçiren Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi A Milli Takımımız'ın en önemli gol umuduydu. Ancak Kral, hücumda etkisiz kaldı. İstediği topları bir türlü alamayan Kaptan, en ciddi gol pozisyonuna 90+2. dakikada girerken, top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı. Burak Yılmaz, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.