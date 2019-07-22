Burak Yılmaz transferiyle ilgili yeni açıklama: 'Zamanımız var!'

Bu sezon yeniden Serie A'da mücadele edecek olan Lecce, Beşiktaş'ın yıldız ismi Burak Yılmaz'dan bir türlü vazgeçmiyor. Başkan Fikret Orman'ın gelecek sezon da takımda kalacağını duyurduğu 34 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgili İtalyan kulübünün sportif direktörü Mauro Meluso'dan bir açıklama daha geldi.

Çizme'de yayım yapan Nuovo Quotidiano di Puglia gazetesinin sorularını yanıtlayan Meluso, daha önce transfer teklifinde bulunduklarını ilan ettiği Burak'la ilgili olarak "Kendisi, transferdeki önceliklerimizden biri. Onu alabilmek için 2 Eylül'e kadar vaktimiz var. Eğer başaramazsak alternatif çözümlerimiz hazır." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler