Burak Yılmaz transferinde son dakika! Teklif yapıldı...

Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan 1,5 + 1 yıllığına kadrosuna kattığı milli futbolcu Burak Yılmaz'ın adı, bir süredir Serie A'nın yeni ekiplerinden Lecce ile birlikte anılıyordu. Çizme basınından 33 yaşındaki golcü oyuncuyla ilgili olarak bugün gelen bir haber ise adeta bomba etkisi yarattı.

Corriere dello Sport gazetesi ve Sportitalia kanalından Alfredo Pedulla, Lecce kulübünün Burak'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını ve Siyah Beyazlı futbolcunun da transfere sıcak baktığını yazdı. Tecrübeli santrforun İtalyan ekibine "evet" dediğinin de belirtildiği haberde transferin son derece makul bir bonservis bedeli karşılığında gerçekleşebileceği yorumu yapıldı.

Burak cephesinden cevap!

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadrosunda en önemli oyunculardan biri olarak görülen Burak Yılmaz, yaşına rağmen performansı ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Golcü oyuncuya son olarak İtalya Serie-A'ya yeni yükselen Lecce kulübünün dolaylı yoldan transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Öncelikle oyuncunun niyetini öğrenmek ve kabul etmesi halinde Beşiktaş ile resmi temasa geçmeyi düşünen Lecce'nin teklifinin yıllık 2.5 milyon Euro olduğu bildirilirken, Burak Yılmaz'ın bu teklifi değerlendirmeye almadan reddettiği ifade edildi.

Beşiktaş'tan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyleyen milli golcünün gelecek olan tekliflerin kendisine değil resmi olarak Beşiktaş yönetimine iletilmesini istediği de gelen bilgiler arasında. Beşiktaş yönetimi ise transfer etmek için 1.5 yıl uğraştığı Burak Yılmaz'ı, reddedilemeyecek bir teklif gelmemesi halinde kesinlikle satmayı düşünmüyor.

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)