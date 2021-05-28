Milli Takım kampında "Çok teklif alıyorum" diyen Burak Yılmaz'a talip olan kulüpler belli oldu. Mourinho'nun göreve başlayacağı Roma ve bir başka İtalyan kulübü Fiorentina milli golcünün menajeriyle temasa geçti. L'Equipe gazetesinde yer alan haberde, Lille'i şampiyonluğa taşıyan 35 yaşındaki golcünün ayrılabileceği ifade edildi. Fransız ekibindeki bir diğer milli oyuncumuz Zeki Çelik'e de Everton ve Tottenham ile Roma kulüplerinin talip olduğu kaydedildi. Gazete, 6 ay önce görevden ayrılan sportif direktör Luis Campos'un 2 milyon Euro'ya transfer ettiği oyuncunun 15- 20 milyon Euro arasında bir rakamla satılacağını bildirdi. (Sabah)