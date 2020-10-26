Burak Yılmaz takımdan ve taraftarlardan özür diledi

Fransa Lig 1'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Nice ile karşılaştı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Takımın tek golü Burak Yılmaz'dan geldi ancak Burak, 79. dakikada yerini Xeka'ya bıraktı.

Bu kararı beğenmeyen milli futbolcu yedek kulübesine sinirli bir şekilde geldi. Oyundan çıkmasına oldukça sinirlenen Burak'ın küfürlü sözleri ekranlara da yansımıştı.

Tecrübeli futbolcu bu tepkisinden ötürü sosyal medyadan takım arkadaşları, teknik heyet ve taraftarlardan özür diledi.

"OYUNDAN ÇIKTIĞIM İÇİN SİNİRLENDİM"

Golcü futbolcu instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Nice'e zafer amacıyla gitti. Maç sırasında alınan kararlar ve sarı kartla cezalandırılmamın ardından sinirlendim. Oyunun adrenaliyle oyundan çıkmaya tepki gösterdim. Bu tepkim birisine yönelik değildi. Bu tepkilerle göz önünde olmak istemiyorum. Daha dikkatli olacağım. Herkesten, takım arkadaşlarımdan, teknik ekibimizden ve taraftarlarımızdan özür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"BURAK 35 YAŞINDA OLSA DA..."

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'den flaş açıklama geldi. Tecrübeli teknik direktör Burak Yılmaz'ın gerçek bir golcü olduğunun altını çizerken, "Kalenin önünde çok soğukkanlı bir avcı gibi. Taraftarımız, 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken hoşnutsuz olmasından memnuniyet duymalı. Burak, 35 yaşında ve hala son ana kadar oynamak istiyor, hırsını kaybetmemiş" dedi.



