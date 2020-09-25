Burak Yılmaz siftahı yaptı! Lille - Nantes maç sonucu: 2-0

Ligue 1'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, Nantes'ı konuk etti. Zeki Çelik ve Burak Yılmaz sahaya ilk 11'de çıkarken, Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde maça başladı. Mustafa Kapı ise kadroda yer almadı.

Stade Pierre Mauroy'da oynanan mücadelenin 43. dakikasında Lille, Pallois'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Rakibine üstünlük kuran ve ataklarını sıklaştıran Lille, 87. dakikada Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazandı.

Topun başına geçen ve golü bulan Burak Yılmaz, Fransa'daki ilk golünü atarken, ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı maçın bitmesine saniyeler kala Burak Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. 11 puana yükselen Christophe Galtier'in ekibi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Nantes ise 5 puanda kaldı.