Burak Yılmaz: Şampiyonluk favorim Beşiktaş

Burak Yılmaz'ın editörümüz Gökmen Özcan'a Instagram canlı yayınında yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:

Elbette burası daha atletik bir lig. İki ligin birbirine göre farklı özellikleri var. Burası biraz daha zor. İki lig arasında fark var ama Türkiye Ligi'ni çok da yabana atmamak gerekiyor.

Çok güzel hatıralar bırakan gollerim var. Schalke'ye deplasmanda attığım gol, Schalke'ye içeride attığım gol, Sivas'a attığım frikik golü... Tek bir seçim yapacaksam Galatasaray'da forma giyerken Schalke'ye deplasmanda attığım gol.

Çin'in bana çok şey kattığını düşünüyorum. Deplasmanlar biraz uzaktı.

"Geleceğimi düşünerek Avrupa'ya gitmedim"

Türkiye'de oynarken Avrupa'dan 10 kulüpten, özel kulüplerden teklifler almıştım. Ogan (Tarhan) abi çok istemişti Avrupa'ya gitmemi. Ali abi (Egesel) de geleceğimi düşünmem gerektiğini düşünüyordu. Ben her kararımı kendim verdim. Pişman değilim. Geleceğimi düşünerek bu kararı aldım. Şimdi herkes 'Para için gitmedi Avrupa'ya...' diyecek... Ama o zamanlar, genç yaşta Avrupa'ya gitseydim, başka bir futbolcu olabilirdim. 35 yaşımdayken bunları taptığını düşünüyorsun, '25'te de yapardım' diyorsun kendi kendine... Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde oynarken çok büyük bir kulüpten transfer teklifi almıştım.

Lille'den önce de İtalya'dan transfer teklifi almıştım ama kulüp ismi vermek istemem.

"Galatasaray'a geldiğimde çok çalışmaya başlamıştım"

Şu anda da çok çalışıyorum ama Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olduğum yıl çok çalışmaya başlamıştım. O sene Scott Piri'yle çalışmaya başlamıştım. O zamandan beri, yaklaşık 9 senedir çok iyi çalışıyorum, iyi beslenip, iyi dinleniyorum. Hayatımın merkezine futbolu koydum ve ona göre yaşıyorum.

Ben Ronaldo'cuyum. Dünya futbolunun bence gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu... Messi, ronaldo gibi oyuncular aslında futbolcunun yaşını uzattılar. Ronaldo 35-36 yaşına gelmiş hala aynı seviyeyi koruyor. Bu da herkese örnek demektir.

"Bana göre Beşiktaş bir adım önde"

Süper Lig'de favoriler ilk 3'te bekliyor şu anda... Onlar arasında geçecek gibi duruyor yarış. Beşiktaş'ı bir adım daha önde görüyorum. Daha derli toplu oynuyorlar. Böyle sıkıntılı bir ortamdan bu havayı yakalayıp buraya gelmeleri çok büyük iş... Beşiktaş'ı, Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre bir adım daha önde görüyorum.

Larin'den ben böyle bir patlama bekliyordum. İyi bir hava yakaladı. Umarım nazar da değmez. Çok iyi gidiyor.

"Hulk'la Çin'de beraber oynadım"

Hulk ile alakalı benim görüşüm ne olabilir ki... İyi, kendini kanıtlamış bir oyuncu. Umarım Beşiktaş'a gider, iyi oynar. Çok iyi bir hava yakalandı umarım bu hava bozulmadan takımın içine adapte olur ve katkı sağlar. Çin'de de beraber oynadım ve özel bir oyuncu.

"Mesut Özil'e başarılar dilerim ama..."

Mesut Özil'e başarılar dilerim ama ben açıkçası benimle A Milli Takım'da forma giymiş oyuncularla ilgili yorum yapmak isterim!