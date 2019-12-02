Burak Yılmaz: Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz

Burak Yılmaz'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Bugün çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarıda maçı koparttık. İkinci yarıda skorun verdiği rahatlıkla biraz ciddiyetten uzaklaştık. Taraftarımıza pazartesi maç 8'de olmasına rağmen geldikleri ve destek oldukları için teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş birbirimize alışıyoruz, iyi oynamaya çalışıyoruz. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden bir tanesiyiz.

"Emre'ye göz kulak olmalıyız"

Ben Emre Demir kardeşim için çok mutluyum. Ona dikkatli davranmamız lazım. Bir anda ondan çok şey beklemememiz lazım. Onu karamak gerekirç İnşallah Türk futbolu yeni bir oyuncu kazanır. Çok genç, ona gözümüz gibi bakmamız lazım.

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