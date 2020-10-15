Burak Yılmaz, Rusya maçında yok

Sırbistan karşısında gol ümidimiz olan Burak Yılmaz çok çabaladı, ancak topu filelere göndermeyi başaramadı. Tüm gayretine rağmen skora katkı yapamayan yıldız oyuncu hem mağlubiyetin hem de cezalı duruma düşmenin üzüntüsünü yaşadı. İlk yarı biterken yaptığı faul nedeniyle sarı kart gören Milli Takım'ın kaptanı, 15 Kasım'da Kadıköy’de oynayacağımız Rusya maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Burak karşılaşmanın 90+1. dakikasında ise ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.