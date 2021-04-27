Fransa Ligi'nde 'Bizim Çocuklar'ın takımı Lille, şampiyonluk yolundaki çok kritik mücadelede Lyon'u deplasmanda 2-0'dan gelip, 3-2 mağlup ederek haftaya damgasını vurdu. Lille'i zafere taşıyan isim ise Burak Yılmaz'dı. 'Kral' lakaplı Milli yıldızımız, 2 gol ve 1 asistle takımını galibiyete taşıdı. 35 yaşındaki Burak'ın olağanüstü performansı, Fransız medyasını büyüledi. L'Equipe Gazetesi, Lille'in galibiyetini manşete taşıyıp, birinci sayfa fotoğrafında Burak'ı ön plana çıkarıp, Yusuf Yazıcı'ya da yer verdi. Gazete, 'Zirveye darbe' başlığıyla verdiği haberde, "2-0 geriye düşen Lille, Burak sayesinde Lyon’u yendi ve liderliğini yeniden aldı" ifadelerini kullandı.

'Şampiyonluk istiyor'

Le Figaro Gazetesi, "Burak, Lille’in tartışmasız en güçlü oyuncusu ve gerçek kahramanı olarak Lyon'un cellatı oldu" ve 20 Minutes, "Kral Burak Yılmaz, Lyon’da Lille’in kaderini değiştirdi" derken, medya kuruluşu France Football, "Burak Yılmaz... Çılgın adam. Lider, skorer, pasör ve bir ağabey. Kral şampiyonluk istiyor" diye yazdı. Foot Mercato internet sitesi, "Herkes kahraman Burak Yılmaz’ın önünde eğiliyor" yorumunu yaptı. Lille'in eski oyuncularından Ludovic Obraniak, "Burak... O bir general. Şaka yapmıyorum, bu nasıl bir maç. Sanırım ismini dövme yaptıracağım" dedi.

Ailesiyle kutladı

Fransa'nın konuştuğu isim Burak Yılmaz, Lyon zaferi sonrasında dünü ailesiyle geçirdi. Eşi İstem Yılmaz, kızları Nazlı ve Derin'le keyifli bir gün yaşayan Kral'ın mutluluğu, her halinden belli oluyordu.

Kral cezalı olmayacak

Galibiyet golünü attıktan sonra formasını çıkaran Burak Yılmaz, sarı kart görmüştü. Dün bazı haberlerde Burak'ın, bu sebepten Nice'ten sonra oynanacak (Sarı kartlar 1 maç sonrasını etkiliyor.) Lens mücadelesinde forma giyemeyeceği ifade edilmişti. Ancak bu bilgi doğru değil! Kurallar gereği bir oyuncunun cezalı olması için takımının oynadığı son 10 maçta 3 sarı kart alması gerek. Burak, yaşadığı 2 aylık sakatlık sonrasında 14 Mart'taki Monaco karşılaşmasıyla sahalara döndü ve son 6 maçta ikinci sarı kartını gördü. Kral, Nice maçında sarı görürse, Saint-Etienne'e karşı yok.

Mbappe'yi geçerek haftanın MVP'si

L’Equipe Gazetesi, haftanın en iyi 11'inde Lille'den Burak Yılmaz ve Reinildo'ya da yer verdi. Burak, 8 puan alan PSG'nin süperstarı Kylian Mbappe'nin de bulunduğu takımda 9'la en yüksek puanı alarak en iyi oyuncu unvanını elde etti. Bu sezon Fransa 1. Ligi Ligue 1'de 12 gol ve 5 asistle takımının attığı 57 golün 17'sine direkt katkıda bulunan Burak'ın, toplamda ise bu sezon 14 golü bulunuyor.

Galtier'e göre: Takımım manyak

Haftanın hocası unvanını alan Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Lyon galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı ve hatta takla attı. Galtier, "Doğruları konuşmak lazım. Manyak bir takıma sahibim. Burak Yılmaz, takımın itici güçlerinden biri. Türkiye'de şampiyonluklar kazandı. Rekabete odaklandığını görebiliyorsunuz. Çok kararlıydı. Tüm takımı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

'Savaştık ve geri döndük'

Burak Yılmaz'ın galibiyeti getirdiği Lyon mücadelesinde Lille'deki diğer Türk oyuncularımızdan Zeki Çelik ilk 11'de forma giyerken, Yusuf Yazıcı son 10 dakikada oyuna girdi. Yusuf, Burak'ın son golü öncesindeki kafa topu mücadelesinde adeta Kral'a asist yaptı. Maçın ardından Zeki ise "Savaştık ve geri döndük. Son 4" diyerek, hedefe kilitlendiklerini yineledi.

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Hayallerin de ötesinde

Burak Yılmaz, 35 yaşında Fransa Ligue 1 gibi güçlü bir ligde inanılmaz işler başarıyor. Burak'ın transferi, başından beri son derece zeki bir işti. Bu yaşta gösterdiği performans, hayallerin de ötesinde. Fransa'da şu an harika bir hikayenin yanında kariyerinde de adeta yeni bir doğuş öyküsü yazıyor. Kısa sürede Lille'in en önemli silahı olmayı başardı ve takımdaki liderlik rolünü de başarıyla üstlendi. Bu sezon ligde 12 gol attı ve 5 asist yaptı. Ancak takıma olan katkısı, bu rakamların da üzerinde... Fransa'ya, 'Kral' kelimesini Türkçe olarak ezberletti. Üst düzey bir forvet.

Jonathan Johnson (Fanatik İddaa Fransa futbolu uzmanı)







