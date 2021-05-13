Burak Yılmaz ödülünü aldı

PSG'nin 3 puan önünde son 2 haftaya lider giren Lille'in golcüsü 4 maçta forma giydiği Nisan ayında Metz (1 gol) ve Lyon (2 gol) filelerini havalandırıp attığı 3 golle takımına 6 puan kazandırmış ve en iyi oyuncu seçilmişti. Forma giydiği 26 lig maçında 15 gol atıp 5 asist yapan Milli oyuncumuz, PSG'den Neymar ve Mbappe, Lyon’dan Memphis Depay ve Monaco’dan Wissam Ben Yedder’le birlikte en iyi oyuncu ödülünü almak için de yarışıyor. 35 yaşındaki oyuncunun Lille'in şampiyonluğa ulaşması halinde bu ödülü de kazanması bekleniyor.