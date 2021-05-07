Lille formasıyla muhteşem bir sezon geçiren Burak Yılmaz, gollerine Lens karşısında devam etti. Şampiyonluk yolundan kritik bir viraj olan Lens engelini rahat geçen Lille'de maçın adamı milli futbolcumuz Burak Yılmaz oldu. 4'te penaltıdan skor perdesini açan, 40'da ise olağanüstü bir gole imza atan Burak Yılmaz, gol sayını 15'e yükseltti.

Lille formasıyla Ligue 1'de 26 resmi maça çıkan Burak Yılmaz, 15 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

Ligue 1'de 35 resmi maçta 15 gol, 5 asistle 20 gole doğrudan katkı yapan 35 yaşındaki forvet, Moussa Sow'dan sonra Lille formasıyla ligdeki ilk sezonunda 20 gole direkt katkı yapan ilk futbolcu oldu. 2011 yılında Lille formasıyla gol kralı olan ve takımını şampiyonluğa taşıyan Sow, "Yılın Futbolcusu" ödülünü de almış, 2012 Ocak'ta 10 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe 'ye transfer olmuştu.

Sow, en parlak sezonunu Lille'de geçirdi ve takımının 2011'de şampiyon olmasında büyük pay sahibi oldu.

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan, Lille tarihinin en önemli forvetleri arasında yer alan Mousa Sow da Burak Yılmaz'ın harika performansına kayıtsız kalmadı. Kişisel sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'ı öven Sow, 'İnanılmaz' notunu düştü.



