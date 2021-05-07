Burak Yılmaz 35 yaşında Fransa'nın Lille takımına transfer olduğu zaman performansı merak konusu olmuştu. Milli oyuncu geride kalan dönemde oldukça başarılı oldu ve Lille forması altında bu sezon 15 gole imza attı. Takımının en golcü oyuncusu olan Burak Yılmaz, Lens maçındaki golleriyle Mevlüt Erdinç'in rekoruna ortak oldu.

Mevlüt Erdinç 2009-10 sezonunda PSG forması giyerken 15 gole imza atmış ve Ligue 1'de bir sezonda en çok gol atan Türk oyuncu olmuştu. Burak Yılmaz bu çıtayı 2020-21 sezonunun bitimine iki hafta kala yakaladı.

2009-10 Mevlüt Erdinç (PSG) 15 gol

2020-21 Burak Yılmaz (Lille) 15 gol











