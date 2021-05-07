Burak Yılmaz, Mevlüt Erdinç'in rekorunu yakaladı!
Lille forması altında bu sezon 15 gole imza atan ve takımının en golcü oyuncusu olan Burak Yılmaz, şampiyonluk yolunda takımına ciddi katkı verdi. Burak Yılmaz kalan böylece bir başka milli oyuncu Mevlüt Erdinç'in rekoruna ortak oldu
Burak Yılmaz 35 yaşında Fransa'nın Lille takımına transfer olduğu zaman performansı merak konusu olmuştu. Milli oyuncu geride kalan dönemde oldukça başarılı oldu ve Lille forması altında bu sezon 15 gole imza attı. Takımının en golcü oyuncusu olan Burak Yılmaz, Lens maçındaki golleriyle Mevlüt Erdinç'in rekoruna ortak oldu.
Mevlüt Erdinç 2009-10 sezonunda PSG forması giyerken 15 gole imza atmış ve Ligue 1'de bir sezonda en çok gol atan Türk oyuncu olmuştu. Burak Yılmaz bu çıtayı 2020-21 sezonunun bitimine iki hafta kala yakaladı.
2009-10 Mevlüt Erdinç (PSG) 15 gol
2020-21 Burak Yılmaz (Lille) 15 gol
https://www.instagram.com/p/COWC7amMiN5/