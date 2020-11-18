Burak Yılmaz Macaristan kadrosunda yok

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde son grup maçını Macaristan ile yapacak. Şenol Güneş'in maç için belirlediği ilk 11 ve yedekler duyurulurken son Rusya maçında cezası nedeniyle kadroda yer almayan Burak Yılmaz'ın yine kadroda olmadığı gözlendi

Şenol Güneş maç öncesi Burak Yılmaz hakkında açıklama yaptı, Güneş, "Kampın başlangıcından bugüne kadar 9 oyuncu aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Burak Yılmaz gelmeden 1 gün önce gece hastalandı. Hastaneye gitti, halsiz ve 2 gündür etkilendi. Oynama şansı olmadığı için kadroya almadık" ifadelerini kullandı.

Maça Mert Günok, Nazım Sangare, Merih, Ozan Kabak, Caner, Mahmut, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Cenk Tosun ilk 11'i başlayacak A Milli Takım'ın yedek kulübesinde Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Berkay Özcan, Mert Müldür, Ömer Bayram, Deniz Türüç ve Kaan Ayhan yer alıyor



